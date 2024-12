Sciatore ubriaco rimane bloccato in pista dopo la chiusura

0 minuto di lettura

Completamente ubriaco sulla pista da sci, un uomo non è riuscito a scendere a valle rimanendo bloccato oltre l'orario di chiusura. All'arrivo dei carabinieri per soccorrerlo, il cittadino croato si è spacciato un poliziotto delle forze speciali per evitare la multa. E' successo nel comprensorio sciistico 3Cime S.p.A., sulle Dolomiti. L'uomo, al termine della giornata sciistica, a causa dell'abuso di alcool si è trovato in serie difficoltà: è stato necessarioo l'intervento da parte del personale specializzato che ha riaccompagnato lo sciatore a valle in sicurezza. Le operazioni di soccorso e recupero si sono protratte oltre l'orario di apertura delle piste. Lo sciatore, oltre a dover pagare una grossa somma per essersi trovato in stato di ubriachezza sulle piste da sci, dovrà anche rispondere di false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Per evitare di essere sanzionato, aveva dichiarato di essere un appartenente alle Forze dell'Ordine Speciali del suo paese: l'affermazione si è rivelata falsa dopo gli accertamenti. —[email protected] (Web Info)

