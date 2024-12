Sci, Sarrazin operato dopo caduta a Bormio: rimane sedato

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Buone notizie per Cyprien Sarrazin. Lo sciatore francese, dopo il grave incidente a Bormio, è stato operato nella notte all'ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio, per intervenire sull'ematoma intracranico causato dalla caduta: "Cyprien Sarrazin è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per decomprimere l'ematoma intracranico", ha comunicato la Federazione sciistica francese sui propri canali ufficiali, "l'operazione è andata bene, ma per il momento rimane sedato. Maggiori aggiornamenti saranno comunicati nel corso della giornata". Sarrazin, 30 anni, giovedì aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della discesa libera della Coppa del Mondo di sci, ma ieri è caduto malamente durante la seconda prova. Sarrazin, sul tratto finale, è volato in fondo al muro di San Pietro della Stelvio, pista che l'aveva visto vincitore nel 2023. Il velocista transalpino, privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero in ospedale ed è stato ricoverato in terapia intensiva prima dell'intervento chirurgico. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.