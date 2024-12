Sci, Goggia al rientro: “Ora sto bene e non ho paura. Sono ancora veloce”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Sofia Goggia è tornata. La sciatrice, a pochi giorni dal rientro in Coppa del Mondo, in occasione della discesa di Breaver Creek, ha parlato delle sue condizioni: "Sto bene, il piede è qualcosa a cui non penso. Chiaramente sono arrivata un po' arrugginita. Abbiamo fatto delle belle sessioni di SuperG e discesa libera, la confidenza con la velocità è rimasta. Mi aspettavo di avere un po' di paura ad affrontare determinate curve ad alta velocità; invece, mi è venuto naturale approcciare gli allenamenti come se nulla fosse successo. Questo deriva dal fatto che il piede sta davvero bene e non mi ha dato problemi". "Il segreto è stato fare una trasferta perfetta a Copper Mountain, un raduno fondamentale soprattutto per la velocità", ha rivelato la 32enne bergamasca in collegamento video con la stampa, "il lavoro che si fa qui è qualitativamente più alto. Quando abbiamo iniziato a fare i giri lunghi cominciando ad avere velocità, ho iniziato a sbloccarmi. Partiamo con la velocità, poi da gennaio riprenderemo anche con le gare di gigante". Una battuta anche sull'Atalanta, la sua squadra del cuore e nuova capolista della Serie A: "L'Atalanta è una delle società più sane della serie A, è senza debiti. Riesce a essere in utile a differenza di tante altre, complimenti a Percassi. Lo scudetto? Sognare non costa nulla, nove vittorie di fila sono tanta roba, tanti giocatori dell'Atalanta dicono che non c'è miglior allenatore al mondo di Gasperini, forse perché lui riesce ad avere una visione calcistica e tira fuori il meglio da ognuno, come in un'orchestra". —[email protected] (Web Info)

