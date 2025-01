Sci, Brignone ancora super: vittoria nel SuperG e allungo in classifica

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Federica Brignone da sogno. La sciatrice azzurra trionfa a Cortina oggi 19 gennaio 2025 e vince il SuperG in 1'21''68, con 58 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami, seconda, e 1.08 su Corinne Suter, terza. Per Brignone si tratta del 31esimo successo in Coppa del Mondo di sci alpino, che le permette così di allungare in vetta alla classifica generale salendo a 106 punti di vantaggio sul secondo posto di Camille Rast, e di avvicinare il primato di quella di specialità, comandata proprio dalla svizzera. Niente da fare invece per Sofia Goggia, che aveva trionfato proprio a Cortina nella discesa libera, ma che termina lontana 1'25" da Brignone, chiudendo al settimo posto. Caduta, senza conseguenze, per Lindsey Vonn. "Oggi mi sentivo veloce, ho attaccato fin dall'inizio", sono state le parole a caldo di Brignone, "sono riuscita a fare tutto come ce l'avevo in mente, anche nel tratto finale. Quando ho visto che avevo dato un secondo a Suter, ho capito che oggi ce la potevo fare". —[email protected] (Web Info)

