Schubert e Chopin per Andrea Lucchesini a Napoli

2 minuto di lettura

Condividi

Il concerto del grande pianista dedicato alla musicista Maria Tipo. Al Teatro Acacia, giovedì 12 febbraio per la Scarlatti

Napoli. Musiche di Franz Schubert e Fryderyk Chopin nel concerto a Napoli del pianista Andrea Lucchesini dedicato, ad un anno dalla sua scomparsa, alla musicista e didatta napoletana Maria Tipo. Il programma della serata al Teatro Acacia, giovedì 12 febbraio 2026 (ore 20.30) per l’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis, mette in dialogo due pilastri del repertorio pianistico romantico: i “Quattro Improvvisi op. 90 D 899” di Schubert e l’integrale dei “Ventiquattro Preludi op. 28” di Chopin. “Due cicli diversi per concezione e carattere – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – ma accomunati da una tensione poetica profonda e da una raffinata architettura interna, che Lucchesini affronta come un unico grande arco narrativo. Un appuntamento di particolare intensità emotiva e artistica che questo grande interprete dedica alla memoria della sua insegnante, la grande musicista Maria Tipo, figura centrale della scuola pianistica italiana del Novecento, onorando un’eredità fatta di rigore e alta responsabilità interpretativa e trasformando il concerto in un simbolico passaggio di testimone e in un atto di pura gratitudine artistica”.

Negli Improvvisi dell’ultimo Schubert, la scrittura trascende la brevità della forma per acquisire l’ampiezza di una sonata, caratterizzandosi per i contrasti armonici e un lirismo misurato. Parallelamente, nei Preludi di Chopin, la frammentarietà dei brani si ricompone in un’architettura unitaria e complessa tale da imporre nella loro esecuzione una visione d’insieme rigorosa e una sensibilità timbrica di estrema precisione. Protagonista della scena pianistica internazionale, Andrea Lucchesini ha scalato, ancora giovanissimo, le vette del concertismo mondiale con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” al Teatro alla Scala di Milano. Da allora si esibisce nelle più prestigiose sale da concerto, collaborando con orchestre e direttori come Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Semyon Bychkov e suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa. “Andrea Lucchesini – conclude Tommaso Rossi – unisce a una carriera internazionale di altissimo profilo una costante attenzione al valore formativo della musica. Questo concerto napoletano, inserito in una stagione da sempre attenta alla qualità e alla profondità delle proposte artistiche, assume così anche il valore di un omaggio sincero e necessario a Maria Tipo, una maestra d’arte e di vita il cui magistero ha segnato molte generazioni di grandi pianisti”.

Biglietti da 12 a 30 euro (con altre riduzioni specifiche per enti convenzionati, under 30 e conservatori di musica). Informazioni: www.associazionescarlatti.it

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.