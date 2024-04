0 minuto di lettura

Condividi

“La senatrice Valente attacca Schmidt per la sua candidatura a sindaco di Firenze con argomentazioni scarne, irragionevoli e prive di qualsivoglia fondamento dal momento che, evidentemente, candidarsi alle elezioni è un diritto garantito a tutti i cittadini dall’art. 51 della Costituzione. Inoltre, l’aspettativa per il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte durerà due mesi. Nulla di particolarmente eccezionale dal momento che il Pd ha decine di suoi parlamentari e sindaci da tempo in aspettativa per attività politica. Ma non solo il Pd, anche M5S il cui presidente è in aspettativa da anni. Il Pd, come sempre, usa due pesi e due misure: quando attingono loro al bacino accademico scientifico, sono dei virtuosi; quando, al contrario, lo fa il centrodestra, viene inondato da polemiche strumentali. Nessuna novità. Siamo abituati alla parzialità nel giudicare e nell’agire degli esponenti del Pd. Per loro non esiste equità e obiettività nel dibattito politico”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it