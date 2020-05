Schiano “Punizione esemplare per la bestia che ha violentato infermeria”

“La bestia che ha violento l’infermiera abbia una punizione esemplare, dura.

La situazione a Napoli è ormai insostenibile, le Istituzioni sono assenti e troppo ‘permissive’ con gli stranieri irregolari”. Così Michele Schiano di Visconti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“In queste giorni, dall’omicidio del poliziotto fino a questa inaudita violenza, si ripetono – dice – episodi preoccupanti. E basterebbe una passeggiata a piazza Garibaldi o in alcune periferie napoletane per capire che lo Stato sta cedendo pezzi di territorio e il Governo vuole regolarizzare 600.000 immigrati.

Non è possibile, ora basta” conclude Schiano.

