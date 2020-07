Scampia: tre persone arrestate per droga

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Grandi Eventi tre uomini che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, l’hanno consegnata a tre persone in cambio di denaro.

I poliziotti hanno fermato gli acquirenti sanzionandoli amministrativamente poiché detenevano involucri con 1 grammo circa di marijuana e 2 grammi di hashish, mentre i tre spacciatori sono stati bloccati e trovati in possesso della somma di 920 euro, di una busta con 183 grammi circa di hashish, di 23 bustine contenenti di 30 grammi circa di marijuana e di un bilancino.

C.M. e G.P., di 23 e 26 anni con precedenti di polizia, ed E.V., 18enne, tutti napoletani, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

