Scampia, Luciano Schifone (FdI): “Dal PD precisazione fuori luogo”

0 minuto di lettura

Condividi

L’esponente di Fratelli d’Italia: “Riqualificazione urbana può partire solo dopo l’affermazione dello Stato”.

NAPOLI – “Le precisazioni e le reazioni nervose del PD a Napoli, sono del tutto fuori luogo sia perché la premier, nell’esprimere soddisfazione per lo sgombero dell’ultima Vela, ha sottolineato la collaborazione con Comune e Forze dell’Ordine, sia perché è chiaro, a chiunque legga senza paraocchi, che il riferimento è all’aspetto del ripristino della legalità. Per questo si parla di modello Caivano che insegna a tutti (anche a chi non vuol capire) che la rigenerazione e la riqualificazione urbana possono partire una volta ristabilita la legalità e l’autorità dello Stato. Forse qualcuno dimentica che qualche problema di ordine pubblico e di criminalità esisteva, e purtroppo ancora esiste, a Scampia. Il tentativo di difendere le bandierine del Comune può partire oggi ma solo dopo l’intervento risolutivo del Governo Meloni”. Lo afferma Luciano Schifone, componente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.