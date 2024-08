Scampia, decreto Omnibus: 1.100 euro a chi deve lasciare casa

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Arriva un contributo ad hoc, fino a 1.100 euro al mese, per le famiglie che devono o hanno dovuto lasciare le Vele di Scampia dopo il crollo del ballatoio che il 24 luglio scorso ha provocato tre morti e 12 feriti. Le risorse a supporto delle famiglie rimaste senza un tetto sono previste nell'articolo 19 del decreto omnibus atteso domani in Consiglio dei ministri. Nella bozza del dl si legge che il contributo di sostegno alla spesa è riconosciuto nella misura massima di 400 euro per i nuclei monofamiliari, sale a 500 per quelli con due persone, a 700 per quelli composti da tre, fino ad un massimo di 900 euro per le famiglie composte da cinque o più persone. A tale somma possono essere aggiunti altri 200 euro se nelle famiglie sono presenti persone over 65 o disabili con invalidità non inferiore al 67%. I contributi verranno erogati massimo fino al 31 dicembre 2025 e non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata soddisfatta gratuitamente da una pubblica amministrazione. —[email protected] (Web Info)

