Scambio di ostaggi tra Palestina e Israele. Tregua provvisoria

Lo scambio di ostaggi tra Israele e Hamas è vittoria provvisoria, una tregua che non apre la strada ad una pace duratura.

L’annunciata tregua, ancora in bilico, non preannuncia una pace duratura.

“Eccellente notizia quella dello scambio tra 50 ostaggi israeliani (donne e bambini innocenti) e 150 detenuti palestinesi (tra cui anche donne e minorenni protagonisti di atti ostili contro Israele) con in più la concessione da parte di Tel Aviv di una tregua di 4 giorni. Bene . Ma non crediate che si tratti di una accordo in nome dell’umanità o di un primo passo della diplomazia verso più ampie intese. E’ stata (sperando che non ci siano intoppi dell’ultimo minuto) solo un’intesa di reciproca convenienza politica e militare. Hamas guadagna tempo prezioso per cercare di riorganizzarsi, per salvare il salvabile della sua struttura esportandola magari all’estero da dove ricominciare la sua lotta, per rifarsi un’immagine internazionale dopo l’inumana strage del 7 ottobre. Israele, dal canto suo, ha dovuto accontentare i familiari degli ostaggi e la propria opinione pubblica, tenendo conto della crescente pressione internazionale,nella cornice della sua difficilissima strategia di distruzione totale di Hamas e, allo stesso tempo, di recupero degli ostaggi. Non illudiamoci quindi troppo. La guerra continua…”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia