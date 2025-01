Scambia il Colosseo con l’Arena di Verona, la gaffe di Paredes prima del derby Roma-Lazio

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gaffe clamorosa di Leandro Paredes prima del derby Roma-Lazio. Il centrocampista argentino, poche ore prima di scendere in campo allo stadio Olimpico, ha postato una storia su Instagram (rimossa un paio d’ore dopo la pubblicazione) dove al posto del Colosseo c'era l’Arena di Verona Alcuni tifosi laziali hanno però notato l’errore del giallorosso e lo screenshot della storia ha iniziato a girare sui social, corredato da commenti e sfottò. “Paredes è pronto per il derby di Verona”, scrive un utente. “Non riesco a vedere la Cupola di San Pietro”, ironizza un altro tifoso biancoceleste. "Me lo diceva mamma "studia che poi non mi riconosci il Colosseo dall'Arena di Verona!" e quanto aveva ragione!", la frecciata di un altro followers. —[email protected] (Web Info)

