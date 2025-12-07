Scala, debutta l’alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili
(Adnkronos) – Per la prima volta al Teatro alla Scala debutta l’alert per gli spettatori che li mette in guarda su eventuali contenuti sensibili legati al tema della scabrosità dell’opera ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Smitrij Shostakovic che inaugura questa sera la stagione lirica.
Vista la trama con omicidi e violenza sui tablet, insieme ai sottotitoli, appare anche l’avvertenza che “alcune scene potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori”.
—
spettacoli
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.