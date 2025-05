Scafati, presentazione del libro di Pasquale Aliberti dal titolo “Mal che vada gioco a nascondino – I Sopravvissuti”

1 minuto di lettura

Martedì 13 maggio, alle 19, nella Sala Don Bosco di Scafati, in Piazza V. Veneto si terrà la presentazione del libro di Pasquale Aliberti dal titolo “Mal che vada gioco a nascondino – I Sopravvissuti”, edito da Edizioni MEA.

L’incontro, sarà moderato da Pino Strabioli, conduttore televisivo, attore e regista teatrale italiano. Interverranno: Nando Sessa, avv. Silverio Sica, avv. Giuseppe Pepe, Rosaria Aliberti.

Nelle pagine del volume, Pasquale Aliberti racconta la sua vicenda processuale da indagato, imputato e carcerato preventivamente per presunti reati legati alla camorra, ma anche da padre di una ragazza appena adolescente e di un bambino che hanno vissuto in tenera età il dolore di una madre rimasta sola a lottare contro il pregiudizio e di un padre alla ricerca instancabile della verità. Dal venticello del sospetto fino all’assoluzione piena perché “Il fatto non sussiste”: una storia di vita vera, di oltre dieci anni vissuti tra esilio, carceri, tribunali, avvocati, notti insonni e tormenti familiari.

Biografia

Pasquale Aliberti, classe 1971, eletto sindaco di Scafati (Sa) per la prima volta nel 2008, poi ancora nel 2013 e nel 2023. Tutt’oggi sindaco al terzo mandato dopo una vicenda giudiziaria decennale che si è conclusa il 14 novembre del 2024.

Da sempre appassionato di politica, vive e lavora a Scafati, una città della provincia di Salerno, dove esercita la professione di medico specializzato in igiene e medicina preventiva.

Iscritto a Forza Italia dal 1994, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del partito ed è attualmente Presidente del partito provinciale di FI e membro dell’ufficio di Presidenza nazionale dell’ANCI con la delega all’Urbanistica, Riqualificazione urbana e Periferie oltre che consigliere provinciale.

Pasquale Aliberti è sposato con Monica ed ha due figli, Rosaria e Nicola.

E’ al suo secondo libro. Il primo, “Passione e Tradimenti – Quando la politica ti scorre nelle vene”, pubblicato nel 2014, racconta la storia della sua formazione politica e di vita, rivista a partire dal momento della prima elezione a Sindaco in giovane età.

