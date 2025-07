Scafati, l’Acse precisa e smentisce i fatti

2 minuto di lettura

Comunicato Acse di smentita e chiarimento rispetto ad alcune dichiarazioni pubblicate nel fine settimana scorso

Con riferimento a quanto recentemente diffuso tramite alcuni organi di stampa e canali social – secondo cui la società A.C.S.E. S.p.A. avrebbe _“assunto il fratello di un consigliere comunale”_ – si rende necessario fornire alcune precisazioni e una puntuale smentita dei fatti, a tutela dell’immagine e dell’operato della società nonché dell’Ente comunale controllante.

Si evidenzia, in via preliminare, che A.C.S.E. S.p.A. non ha proceduto ad alcuna assunzione diretta di personale, né ha mai attribuito posizioni lavorative mediante modalità non conformi alla normativa di settore.

Come noto, la società, in quanto partecipata pubblica rientrante nell’ambito applicativo del D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta al rispetto dei criteri di selezione del personale previsti dal D.lgs. n. 165/2001.

La società, tuttavia, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali – tra cui il servizio di raccolta e igiene urbana – si avvale legittimamente di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il ricorso alla somministrazione è motivato da esigenze temporanee e urgenti, legate alla cronica carenza di organico della società e al mancato turn over nell’ultimo ventennio.

Si precisa che l’individuazione dei lavoratori somministrati compete in via esclusiva all’agenzia interinale incaricata, la quale agisce nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, secondo criteri di selezione sottratti a qualsiasi interferenza della società utilizzatrice (nel caso di specie A.C.S.E.).

La richiesta formulata da A.C.S.E. S.p.A. alla società di somministrazione, in generale, si limita a specificare il numero di unità necessarie all’espletamento del servizio pubblico essenziale, senza alcuna indicazione dei nominativi da reclutare, né possibilità di esprimere preferenze in tal senso, in quanto l’individuazione dei profili rientra nella competenza esclusiva della società di somministrazione.

Occorre precisare che il Sindaco di Scafati, quale rappresentante legale dell’Ente socio, non dispone di alcuna competenza gestionale in ordine alla selezione del personale da immettere in A.C.S.E. S.p.A. La società, infatti, è dotata di propri organi societari, statutariamente e civilisticamente disciplinati, cui spettano esclusivamente le decisioni operative.

Conseguentemente, addebitare al Sindaco di Scafati responsabilità o presunte conoscenze dirette su scelte operative interne alla società si risolve in una alterazione del corretto assetto giuridico dei rapporti tra ente socio e società partecipata, travisando in tal modo i principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa propri dell’ordinamento.

Con l’auspicio che le precisazioni sopra riportate contribuiscano a evidenziare una corretta ricostruzione dei fatti, si ribadisce la totale trasparenza, correttezza e legalità dell’operato di A.C.S.E. S.p.A.

Il Presidente del C.D.A.

