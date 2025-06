SCAFATI. CANILE MUNICIPALE, ALIBERTI: “FINALMENTE IL DISSEQUESTRO DELLA STRUTTURA”

1 minuto di lettura

Scafati , 24 giugno 2025 – Realizzato nel 2016, durante la seconda amministrazione Aliberti, negli anni che hanno preceduto la sua rielezione, il Canile Municipale “Gli Amici di Snoopy” è stato completamente abbandonato.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Fin dal nostro insediamento ci siamo attivati affinché il Canile Municipale potesse essere riaperto per accogliere i randagi e accudirli nel migliore dei modi. Siamo intervenuti con i lavori di adeguamento richiesti ai box,

all’area di sgambamento e all’ambulatorio al fine di rispettare la normativa vigente. L’impegno di questa amministrazione rispetto al tema degli amici a quattro zampe resta altissimo, prevedendo prossimamente anche giornate di microchippatura e in futuro di sterilizzazione”.

L’assessore alla Sanità, Antonella Di Palma: “Dopo una serie di sopralluoghi e incontri con la struttura regionale CRIUV e i responsabili del servizio veterinaria Asl di Salerno, siamo riusciti a portare a compimento l’obiettivo del dissequestro: non abbiamo più il divieto di ingresso dei cani compatibilmente con la disponibilità di capienza. Ho intenzione di organizzare una inaugurazione ufficiale come segno di una seconda vita che siamo riusciti a dare a questa struttura che accoglie e si prende cura dei cani che non hanno la fortuna di avere una casa. Puntiamo al benessere degli animali come previsto dal regolamento approvato in consiglio comunale anche attraverso la possibilità di affido”.

