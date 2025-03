Scafati, Aliberti: “Ho sospeso le autorizzazioni per le antenne di telefonia mobile sul nostro territorio”

0 minuto di lettura

Scafati, 24 mar. – “Con l’ordinanza n. 12 del 24 marzo 2025 ho sospeso qualsiasi rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuove infrastrutture di telecomunicazione, nonché tutte le attività in itinere relative all’installazione e all’ attivazione delle stesse su tutto il territorio comunale per un periodo di 12 mesi.

Venendo incontro alle richieste dei cittadini, per motivi ordine pubblico, ho ritenuto di dover firmare il provvedimento in attesa del nuovo regolamento che si sta discutendo nelle commissioni alla luce della legge Gasparri e delle verifiche sui campi elettromagnetici da parte degli Enti competenti in materia, ASL e ARPA in merito a possibili effetti indesiderati dell’inquinamento elettromagnetico sulla popolazione.

Mi assumo ogni responsabilità di questa ordinanza sperando venga evitata ogni tipo di strumentalizzazione avendo voluto agire nell’esclusivo interesse degli Scafatesi”.

