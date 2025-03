Scafati, Aliberti: “Anche la manifattura dei tabacchi rientrera’ nell’opera di rigenerazione urbana avviata nell’area del polverificio borbonico”

1 minuto di lettura

Scafati , 21 marzo 2025 – Nell’ambito dell’opera di rigenerazione urbana avviata sul territorio di Scafati, è stata inviata a firma del Sindaco Aliberti, all’Agenzia del Demanio la Richiesta di attivazione della Struttura per la progettazione per la rigenerazione dell’area Comunale dell’ Ex Manifattura Tabacchi.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Il Comune di Scafati è già entrato in pieno nella prospettiva di sviluppo del Polverificio Borbonico e delle aree esterne. In un’ottica di sviluppo unitario e complessivo di tutta l’area, ho chiesto ad Agenzia del Demanio l’attivazione della ‘Struttura progettazione’ per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla realizzazione di una proposta di valorizzazione e di rigenerazione urbana dell’“Ex Manifattura Tabacchi”, così come concordato proprio con il Demanio qualche settimana fa, nell’ultimo incontro al Parco archeologico di Pompei.

L’obiettivo è quello di garantire una rigenerazione organica di tutta l’area già oggetto di riqualificazione, migliorare la vivibilità della Città e alimentare una nuova economia turistica, cose già avviate con il coinvolgimento del Comune di Scafati nel progetto di riqualificazione delle aree interne del Polverificio Borbonico e delle aree esterne come stabilito dalla convenzione firmata con Agenzia del Demanio e con l’apertura, inoltre, della strada di collegamento tra via A. Diaz e via P. Vitiello.

In quest’ottica l’ex Manifattura si candida a diventare un grande polo turistico con tutti i risvolti economici a vantaggio della Città di Scafati. Un’idea di pianificazione del territorio che faceva parte del mio programma elettorale e tra le altre cose ci consentirà di incrementare le casse comunali e di realizzare nuove opere pubbliche al centro e in periferia attraverso il coinvolgimento dei privati”.

