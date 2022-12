Condividi



“Sbronzi” è il nuovo singolo della giovanissima cantautrice Alessandra Latino, già disponibile in tutti gli store digitali (Joseba Publishing).

un brano che rappresenta un invito, quasi un imperativo, a lasciarsi travolgere dalla folla, dalle luci, dalla musica.

Alessandra ci spiega: “Sentiamo la vita fluire fra noi, impetuosa e coinvolgente, prendiamola in giro e lasciamoci prendere in giro da lei. Liberi, in balia del tempo. Un minuto, un’ora o una vita… Quanto basta per vivere una persona? Per connettersi all’altro, per conoscere i suoi istinti e le sue passioni? Cosa serve per lasciarsi andare? Talvolta non è sufficiente una vita, talvolta può esserlo una notte. Com’è vivere minuto per minuto? Senza pensare troppo, ma solo soffermandosi a percepire l’altro e noi stessi?“.

Video “Sbronzi“: https://youtu.be/uKt2REmY03A

La canzone esce per l’etichetta Joseba Publishing con la direzione artistica di Gianni Testa prodotto dal Tape Lab Studio. La regia del videoclip è firmata da Valerio Matteu.

