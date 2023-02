Sbarco di migranti al porto di Salerno: fermato uno scafista

Condividi

La Polizia di Stato stanotte ha proceduto al fermo per indiziato di delitto di CHABOUR Nadir (classe ’93), cittadino di nazionalità algerina, indagato per aver organizzato e gestito l’ingresso illegale nel territorio nazionale di 20 suoi connazionali, tra cui 2 donne e 3 bambini; in particolare le prime risultanze investigative, derivanti da prove dichiarative e da immagini riprodotte dagli stessi migranti, hanno consentito di individuare, salvo ulteriori approfondimenti, l’indagato quale scafista al timone dell’imbarcazione che li trasportava.

I suddetti migranti, domenica 19 febbraio, sono stati soccorsi e tratti in salvo in acque nazionali da una motonave mercantile battente bandiera italiana e poi condotti, nella giornata di ieri, al locale porto commerciale ove hanno ricevuto le prime cure e la prima assistenza, come da protocollo della Prefettura di Salerno.

Fonte Questura di Salerno