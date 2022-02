Saviano: scoperte auto rubate e smaltimento illecito dei rifiuti. Due denunciati

Condividi

Gli uomini della Polizia di Stato di Nola ieri mattina, durante i controlli presso le attività di autocarrozzerie e officine meccaniche del Comune di Saviano, hanno controllato una nota autocarrozzeria. Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale hanno rinvenuto due vetture, una di proprietà di una concessionaria della zona ed ivi in riparazione, mentre l’altra usata per recuperare pezzi di ricambio da utilizzare su un altro veicolo incidentato, accertando che entrambe le auto erano state rubate.

I poliziotti hanno anche verificato che l’autocarrozzeria smaltiva illecitamente i rifiuti di tipo speciale come plastiche, oli, combustibili e materiali ferrosi. I titolari della concessionaria e dell’autocarrozzeria sono stati denunciati per riciclaggio, mentre il secondo è stato altresì denunciato anche per reati ambientali.

Fonte Polizia di Stato