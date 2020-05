Saviano, Nappi (il Nostro Posto): “De Luca e Dema non siano complici, condannino episodio”

Condividi

“Le affermazioni di Saviano pronunciate ieri sera da Fazio, sulla tv di Stato e senza contraddittorio sono vergognose. Un episodio che va assolutamente stigmatizzato perchè criminalizzare un’intera categoria di professionisti, il cui ruolo in questo momento è fondamentale per aiutare imprese e cittadini a districarsi nel labirinto normativo dello Stato, è profondamente sbagliato. L’episodio non merita l’ambiguità del silenzio delle istituzioni, meno che mai di quelle locali. Chiediamo al governatore De Luca e al sindaco De Magistris di assumere una posizione chiara di condanna dell’accaduto, perché in episodi così vergognosi la neutralità non è consentita. O si prende posizione o si è complici”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del Movimento Civico Il Nostro Posto.