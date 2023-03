Saviano: Mostra d’arte personale di Michela Frungillo “Tra Napoli e Roma” per la serie Arte al Palazzo

Condividi

L’evento si terrà presso l’Archivio Storico di Palazzo Allocca a Saviano (Na) in corso Garibaldi 14 dal 17 al 30 marzo 2023 a cura dell’artista Carmine Ciccone.

Nell’ambito della quinta edizione della rassegna Arte a Palazzo, in collaborazione con il Comune di Saviano (Na) e la Pro Loco “Il Campanile” di Saviano, martedì 17 marzo prossimo, alle ore 19:00, verrà presentata la mostra d’arte contemporanea TRA NAPOLI E ROMA della giovane artista Michela Frungillo, che ci delucida:

“La serie Tra Napoli e Roma è frutto di una ricerca che ho affrontato ricercando negli ambienti metropolitani di Napoli e Roma qualcosa che mi risvegliasse tutte quelle sensazioni positive e negative che ho affrontato negli anni di via vai napoletano. Il titolo è naturalmente un rimando agli ambienti dipinti ma ha anche un forte essere metaforico che allude al momento delicato e di passaggio, alle giornate di continui spostamenti da una regione all’altra e a tutti quelli che sono i timori di una giovane adulta desiderosa di un futuro che certe volte teme. Parlano dell’avere due vite in due diverse città e del distacco dalla terra natale per muovere i primi passi verso il futuro. Parlano dalle certezze che si hanno fino a una certa età e dalle quali a un certo punto è necessario iniziare a staccarsi per fare in modo da diventare noi la nostra certezza. Tutti i lavori sono in acrilico e pastello a olio su tela 100×80 cm e sono frutto di una serie di scatti fotografici ai quali mi sono dedicata nel periodo precedente”.

L’inaugurazione avverrà venerdì 17 Marzo alle ore 19,00, la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20, i giorni festivi dalle 10 alle 13. Durante la serata inaugurale ad ingresso libero, è prevista la performance del chitarrista Mario Simposio.

Chi sono Mi chiamo Michela e sono nata a Napoli il 27 gennaio 2001. Sono una giovane artista emergente diplomata al Liceo Artistico Statale di Napoli e laureata nella triennale di Pittura presso l’Accademia del luogo. Attualmente sto proseguendo gli studi in Arte per la Terapia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma spinta dall’idea che l’arte può essere anche uno strumento dall’enorme potenziale educativo. Durante gli anni di formazione ho avuto l’opportunità di partecipare a diversi eventi, mostre e concorsi dai quali ho ricevuto riscontri positivi e formativi e che mi hanno dato l’opportunità di iniziare a comprendere il funzionamento del mondo dell’arte e tutto ciò che lo circonda. Sono una ragazza molto determinata che cerca di fare sempre esperienza dove possibile attivandosi sia per quanto riguarda mostre (collettive e personali) sia in progetti personali. Ricerca La mia ricerca nasce dalla volontà di unire il mio interesse primario, la pittura, con le potenzialità educative della stessa, avendone scoperto sulla mia pelle le immense risorse per conoscere meglio se stessi e il mondo. Lavoro principalmente con la pittura, che ho sempre avvertito come il mio principale canale espressivo, e all’interno dei miei lavori è spesso riscontrabile un interesse nei confronti dello scorrere del tempo, delle persone e delle metropolitane. Mi interessa approfondire le mie sensazioni nei confronti di questi ambienti che vivo da sempre ogni giorno e cercare attraverso la pittura un contatto con la realtà che spesso vivo come fossi solo una spettatrice esterna. Ho sempre amato prendermi il mio tempo per osservare ciò che mi circonda e dopo anni ho ritenuto questo comportamento non solo parte della mia sensibilità ma anche un’arma di difesa nei confronti di tutte le persone e le situazioni che mi si mostravano avanti. Il continuo mal funzionamento dei mezzi pubblici, quindi, mi ha “costretta” ad affinare sia la mia capacità d’osservazione sia la mia attenzione dalle quali ho tratto gli spunti per la mia arte solo dopo anni. È una situazione nella quale molti si ritrovano fin da piccoli e che possono portare a provare forti agitazioni e rimanere spesso ore e ore a osservare il via vai della gente, in effetti, è stato un sostegno e uno stimolo. Notavo che per me il tempo si fermava nell’attesa infinita mentre per gli altri sembrava scorrere rapido. La mia pittura è un invito, quindi, a soffermarsi sulle cose. Nei miei lavori sono io che, spesso, mi ritrovo nuovamente ferma, a osservare gente che corre ma non sono più sola perché coinvolgo il fruitore che osserva e si prende il proprio tempo con me.