Saviano: Le risorse del PNRR e il controllo della Corte dei Conti. Giornata di studio dedicata ad Andrea Ciccone

“Le risorse del PNRR: il ruolo delle Autonomie ed il controllo della Corte dei Conti“. Martedì 28 la giornata di studio in memoria del dr. Andrea Ciccone. Relatore il Presidente Sezione Controllo Regione Sicilia per la Corte dei Conti Salvatore Pilato.

Si terrà martedì 28 giugno 2022, con inizio alle ore 10.00, nell’aula consiliare del Comune, la giornata di studio sulle “Risorse del PNRR: il ruolo delle Autonomie ed il controllo della Corte dei Conti” dedicata alla figura dello scomparso segretario regionale Campania dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali Andrea Ciccone, già Responsabile Organizzativo della Segretaria Nazionale e Segretario Generale, tra l’altro, del Comune di Sorrento e della provincia di Avellino e autore e co-autore di pubblicazioni in materia di Enti Locali, designato Vice Segretario nazionale con funzioni di responsabile nazionale della organizzazione e tesoriere nazionale dell’Unscp.

Al seminario, organizzato dall’Unione regionale Campania dei Segretari Comunali e Provinciali con il patrocinio del Comune di Saviano, interverrà, quale relatore il Presidente della Sezione di Controllo Regione Sicilia per la Corte dei Conti Salvatore Pilato. Nel corso del seminario saranno trattati i temi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al pacchetto di investimenti e di riforme, in particolare quella principale della pubblica amministrazione. Dopo il saluto del Sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli e della famiglia Ciccone, apriranno i lavori Geraldo Bonacci, Segretario Regione Campania U.N.S.C.P. e Alfredo Ricciardi, Presidente Nazionale UNSCP. Quindi la relazione di Salvatore Pilato, Presidente Sezione Controllo Regione Sicilia per la Corte dei Conti.