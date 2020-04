Saviano, funerali Sommese: Multati altri cinque Sindaci

Condividi

Sono passati appena due giorni dalle prime sanzioni per gli esponenti politici presenti all’ospedale di Nola per il minuto di silenzio, arrivano adesso anche le multe per cinque sindaci del comprensorio che si trovavano invece a Saviano per quello che è stato un vero e proprio corteo funebre per il primo cittadino e medico ucciso dal Coronavirus. Come riporta Anteprima24.it, sanzioni per 280 euro sono state inflitte ai sindaci di Baiano, Sirignano, Sperone, Mugnano del Cardinale e Avella, quest’ultimo anche presidente della Provincia irpina. Nel frattempo continua il lavoro delle procure per identificare altri presenti con l’inchiesta aperta per epidemia colposa.