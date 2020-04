Saviano, auto contro le barriere della nuova zona rossa. Un ferito

Saviano, 19 apr.- Quella strada l’aveva percorsa diverse volte, ma mai si era trovato di fronte quelle barriere di cemento. Quell’ostacolo, situato poco prima per delimitare ha rischiato di essergli fatale.

Un automobilista di San Gennaro Vesuviano è rimasto ferito questa sera in località Spartimento a Saviano mentre stava entrando nella città divenuta da questa mattina zona rossa. L’uomo stava percorrendo, alla guida della sua Fiat Punto rossa, la strada che collega Saviano a Marigliano e Somma Vesuviana quando è finito contro le barriere di cemento.

Una conseguenza, dunque, del corteo effettuato in città dopo la morte per Coronavirus del sindaco, Carmine Sommese e che ha portato alla chiusura di Saviano .

