Satira e politica. Intervista a Federico Palmaroli (Le più belle frasi di Osho)

Chiunque sia presente sui social conosce le Più belle frasi di Osho‘. Ma chi è il geniale artefice di questa pagina così verace, sanguigna, simpatica?

Per la mia rubrica “Il Personaggio” sono lieta di ospitare proprio lui Federico Palmaroli, giornalista e autore de Le più belle Frasi di Osho

– Come sono nate Le più belle frasi di Osho?

“In realtà è cominciato così per caso.Nel 2015 quando è nata la pagina, per gioco mi sono imbattuto su internet, su Facebook, giravano le frasi associate alle foto di questo santone, di questo maestro spirituale indiano che si chiama Osho, e, quindi, mi è venuto in mente di associare al suo volto e alle sue pose delle espressioni stereotipate.

Stereotipate nel senso che fanno parte del nostro quotidiano, frasi che diciamo senza neanche più accorgercene ed io le ho riportate un po’ alla luce. Attraverso lo studio dell’immagine di questo personaggio, ho visto che si prestavano molto per il tipo di mimica facciale sua, per le pose che assumeva. È stata un’operazione che ha avuto molto successo. Dopo un po’, sono passato sulla politica, ripetendo lo stesso meccanismo, raccontando, attraverso una battuta o una frase, le vicende della politica nostrana e non solo. Ha funzionato anche quello, forse perché c’era già un brand dietro e… eccomi qui”.

– Il tuo libro ‘Vedi de fa poco o spiritoso’, me ne parli?

“Sì, il libro racconta,con il meccanismo consueto delle vignette e con lo stile che mi contraddistingue, le vicende politiche dalla caduta del Governo giallo verde fino a più o meno ottobre 2020, c’è molto Conte che, ovviamente, ha assunto il ruolo del protagonista non dico grazie ma a causa del Covid.

Quindi racconta di Conte, del Governo, anche di qualche vicenda internazionale; un po’ la somma di tutto quello che è avvenuto attraverso le mie vignette”.

– Scriverai un libro anche su Draghi?

“Più che scrivere, non è che lo scrivo, è una collezione di immagini. Sì, certo, il prossimo Natale o un po’ prima, uscirà anche quello che racconterà tutti i fatti da ottobre 2020 a ottobre 2021. È probabile, però, che in estate faccio uscire qualcosa dedicato a Draghi o comunque all’alternanza di Conte e di Draghi”.

La satira bella, la satira genuina, quella che rinfranca la mente e il cuore.

Ringrazio Federico Palmaroli per la piacevole conversazione.

