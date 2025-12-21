Sassuolo-Torino 0-1, decide il rigore di Vlasic

Nella ripresa occasione per gli ospiti con Lazaro che al 53′ calcia al volo ma manca la porta. La risposta granata arriva al 55′ Walukiewicz, che calcia alto sopra la traversa. La svolta arriva di colpo: Doig atterra Simeone in area e stavolta il rigore è netto: Vlasic lo trasforma al 66′ e porta avanti il Torino. Ancora pericolosi i granata nel finale con Maripan, interviene nuovamente Muric deviando in angolo. Termina quindi 0-1 al Mapei Stadium.

Redazione

