Sassi dal cavalcavia della 268: Ferita una donna

Sassi contro le auto. Sulla strada 162 dir all’altezza uscita Paesi Vesuviani un sasso centra auto in corsa e ferisce una donna ricoverata in ospedale; ennesimo episodio sulla statale 268 dove un sasso sfonda il parabrezza di un’auto colpendo il conducente. Foto e video inviati a Borrelli: “Dal 1 maggio a oggi oltre 20 segnalazioni. Criminali vanno identificati e fermati prima che ci scappi il morto. Appello agli automobilisti: massima attenzione e denunciate”

Sono oltre venti gli episodi segnalati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli di auto centrate da enormi sassi mentre procedono nella loro marcia. Diverse persone sono rimaste ferite. Ad accomunare tutti gli episodi è il luogo, la strada statale 268 nei pressi dell’uscita Madonna dell’Arco e, adesso, anche la strada 162 dir all’altezza dell’uscita Paesi Vesuviani. Dopo le prime denunce rese pubbliche da Borrelli, in tanti hanno segnalato quanto gli è accaduto. Le ultime in ordine temporale: “Sabato sera ero in compagnia di mia moglie quando sull’autostrada all’altezza dell’uscita Paesi Vesuviani un sasso lanciato dalla carreggiata opposta a quella di marcia centra la nostra auto colpendola al volto. E’ un tentato omicidio!”; segnalo un episodio gravissimo avvenuto ieri sulla Statale 268, nei pressi dello svincolo di Madonna dell’Arco. Mio fratello è stato vittima di un lancio di pietre contro la sua auto in transito, un gesto folle e criminale che poteva avere conseguenze tragiche. Non è accettabile che si rischi la vita semplicemente percorrendo una strada pubblica. Non possiamo tollerare che bande di incoscienti mettano in pericolo la sicurezza di chi viaggia”. Entrambi gli episodi sono stati segnalati a Borrelli con foto e video.

“Sono oltre 20 gli episodi segnalati dal 1 maggio ad oggi, tutti nella stessa zona. Prova evidente che c’è qualcosa che va ben oltre il gesto criminale del singolo. L’ipotesi più accreditata dai denuncianti è quella di delinquenti che vogliono danneggiare le auto per poi rapinare chi scende a constatare i danni. In ogni caso bisogna assicurare alla giustizia questi pericolosi criminali potenziando il pattugliamento in zona delle forze dell’ordine, prima che ci scappi il morto. Rivolgo un appello a tutti coloro che sono in possesso di informazioni utili a risalire agli autori a comunicarle anche in forma anonima per aiutare le indagini. Faccio poi un altro appello agli automobilisti che percorrono quelle strade a prestare massima attenzione e segnalare ogni soggetto sospetto alle forze dell’ordine”. Queste le parole di Borrelli.

