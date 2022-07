Sarno, nasce la prima Radio Interscolastica d’Italia

Condividi

Giovedì 14 luglio, alle ore 20, tutti a Sarno (SA), nei giardini piccoli di Villa Lanzara

Un progetto rivoluzionario e coraggioso. Radio interscolastica è nata nella Città di Sarno, in provincia di Salerno, già da vari mesi.

Radio interscolastica ha subito raccolto il pieno consenso delle Scuole del Territorio e di tanti amici imprenditori che hanno deciso di sostenere e di far crescere l’iniziativa. I corsi sono già in fase avanzata e la partecipazione per gli studenti è completamente GRATUITA.

Della Radio, che si puó già ascoltare, non sono ancora noti nome e logo. Nome e logo, però, sono stati già scelti grazie al Concorso“LIBERA LA TUA CREATIVITÀ” e saranno svelati durante la presentazione della Radio che sarà una vera e propria festa a cui parteciperanno quanti stanno credendo in questa idea ed investendo nel futuro dei nostri ragazzi. Conosceremo i volti di chi ci sta mettendo impegno e passione e condivideremo programmi e progettualità.

L’happening si svolgerà il 14 luglio, alle ore 20:00, a Sarno (SA), negli splendidi giardini piccoli di Villa Lanzara.

Un momento importante di cultura e socialità, di dialogo e di confronto. Vi aspettiamo.

Lo Staff organizzativo

Per info e contatti: 333.9678720