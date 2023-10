Sarno, la maggioranza non si presenta in consiglio. Aliberti (NM): “Non è il circolo della briscola, fatto grave”

Condividi

«Il Consiglio comunale non è il circolo della briscola, trovo estremamente grave quanto accaduto ieri; la maggioranza ha scelto di non presentarsi in Consiglio in un momento così delicato per la città governata da un Sindaco facente funzioni. Una assenza inaccettabile con tutte le difficoltà che questo, inevitabilmente, comporta». Così l’avvocato Maria Rosaria Aliberti , esponente di Noi Moderati e consigliere di opposizione, dopo la decisione della maggioranza di disertare il consiglio in segno di “protesta/solidarietà” come si vocifera in giro, a sostegno del Primo Cittadino, ormai decaduto in seguito all’applicazione della Legge Severino da parte del Prefetto.

«Rileviamo che l’ex sindaco Canfora da settimane, ormai nel suo noioso delirio di onnipotenza, si dice perseguitato dalla magistratura neanche fosse un politico di spessore nazionale! Una grave mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni. Riteniamo, questo, un atteggiamento che non può trovare giustificazione alcuna. Questa città merita: rispetto, serietà, concretezza e non chiacchiere e morboso attaccamento alla poltrona – ha detto ancora l’esponente di Noi Moderati – Sarno ha bisogno di ripartire, una pagina di storia che ha messo in ginocchio una città, già distrutta dalla malagestio di un Centro Sinistra che non sa governare, se non per interessi propri».

Questo pomeriggio i consiglieri Mariarosaria Aliberti, Giovanni Cocca, Domenico Crescenzo, Walter Giordano, Antonio Mancuso, Raimondo Milone, Giovanni Montoro, Sebastiano Odierna e Antonello Manuel Rega presenteranno una proposta di emendamento alla delibera generica ed incompleta che certifica la decadenza di Giuseppe Canfora. «Chiedere integrità morale in politica è questione fondamentale. Al funzionario pubblico, al politico, è affidato non solo il compito di direzione dello Stato ma anche il compito educativo e di formazione dei cittadini», ha poi aggiunto il consigliere Aliberti.