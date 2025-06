Sardust e BigMama inaugurano la line-up del Wmf Music Fest

4 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il 4 giugno il 'Wmf – We make future', la più grande Fiera Internazionale e Festival sull’intelligenza artificiale, la tecnologia e l’innovazione digitale, apre le porte a una nuova edizione all’insegna della musica, della creatività e dell’energia live: torna il WMF Music Fest, con una line-up capace di unire sperimentazione sonora, impatto visivo e talento emergente. Ad accendere il Mainstage della tre giorni sarà alle 9,30 il nuovo electro set di Dardust, al secolo Dario Faini, uno degli artisti italiani più innovativi e riconosciuti a livello internazionale. Il suo live, parte del tour europeo 2025 “Urban Impressionism”, è una vera esperienza immersiva dove la musica neoclassica incontra l’elettronica, contaminata da suggestioni pittoriche e architetture brutaliste. Un viaggio sonoro e visivo che rompe le convenzioni, abbatte i confini tra le arti e dà il via al Festival con un impatto emotivo potente e contemporaneo. Alle 18,30, sempre sul Mainstage, salirà BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, voce rivoluzionaria del rap italiano. Dopo il successo a Sanremo 2024 con “La Rabbia Non Ti Basta” – brano certificato Disco D’Oro – e il tour esplosivo seguito all’uscita del suo primo album “Sangue”, BigMama arriva al WMF con un live carico di messaggi forti, ironia tagliente e sonorità che fondono rap, elettronica e dance. I suoi testi, diretti e autentici, raccontano la lotta per l’autodeterminazione, la body positivity, l’attivismo sociale e l’orgoglio identitario, trasformando il palco in uno spazio di espressione libera e potente. La giornata prosegue all’interno dell’Area Fieristica con il palco dedicato alle band emergenti, protagoniste del Contest che vedrà sfidarsi i migliori progetti musicali selezionati tra centinaia di candidature da tutta Italia. Il 4 giugno si sfideranno le prime band selezionate, davanti a un pubblico internazionale. Ci saranno i Rusty Vega, da Rovigo, un trio la cui musica mescola rock, punk, indie ed elettronica. Hanno all'attivo tre EP e stanno registrando il quarto. I loro pezzi sono divertenti, decadenti e da ballarci sopra, proprio come il territorio da cui provengono. Sarà poi il turno dei Golden Hind (Milano), band alternative rock che fonde indie rock, alt-pop ed electropop, creando un sound travolgente tra riff incisivi e atmosfere elettroniche avvolgenti. I testi, intensi e profondi, esplorano temi come l’alienazione, le lotte interiori e la ricerca della libertà, raccontando con autenticità le sfide emotive e sociali della generazione moderna. Il palco passerà poi agli Equarantacinque (Venezia), una delle realtà più promettenti del pop-rock indipendente italiano. La band veneziana spazia tra indie rock e pop punk, proponendo sonorità coinvolgenti e testi d’impatto. Gli Spirytus 96, invece, sono una band emergente di Genova, nata nel 2019 tra i banchi di scuola. Riprendendo le sonorità Flower Power anni '70, fondono indie, soul, funk e rock in un mix personale. Il nome richiama uno dei distillati più forti al mondo: un pugno allo stomaco, proprio come l’emozione che vogliono trasmettere con la loro musica. Da San Marino, Rimini e Perugia arrivano i Five Sides, nati nel 2018 dalla mente di Elia, Andrea, Luca e Stefano. Per loro la musica è il quinto componente, ciò che li tiene insieme. Le sonorità che li caratterizzano spaziano tra alternative rock, emo e pop rock. A concludere il programma musicale del 4 giugno saranno i Rebels, giovanissima band rock di Torino composta da Orso Simoni (15 anni, chitarra e voce), Edoardo Boccafogli (15 anni, batteria) e Camilla Gontero (12 anni, basso). Nonostante la giovane età, i Rebels si distinguono per un approccio diretto e provocatorio, con un sound che richiama le sonorità dell’hard rock, del punk e del grunge. La loro forza sta nella presenza scenica, nell’impatto visivo e nell’energia travolgente con cui coinvolgono il pubblico fin dalle prime note. Il WMF Music Fest 2025 si conferma così uno spazio di scoperta e contaminazione, dove grandi nomi e nuove voci si alternano su palchi pensati per ispirare, emozionare e anticipare il futuro della musica. Per accedere ai concerti e le live performance sul Mainstage è possibile acquistare il Mainstage Ticket 1 day o il Mainstage Ticket 3 days. Con questi Ticket si accede anche all’area fieristica del WMF, dove è possibile assistere anche alle esibizioni delle band selezionate dal Contest Band Emergenti sul palco dedicato e a molteplici altri eventi del mondo eSport e gaming, robotica, creators e molto altro. Wmf – Fiera Internazionale Certificata sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale. Il 4 – 5 – 6 giugno, presso BolognaFiere, torna il Wmf – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell'innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell'innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di Aum, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il Wmf è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell'innovazione.

