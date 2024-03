Condividi

(Adnkronos) – Ancora sangue sulle strade della Sardegna. È di un morto e due feriti il bilancio dello scontro fra due auto avvenuto oggi, 5 marzo, lungo la Sassari-Olbia. Per cause ancora da accertare una Land Rover avrebbe tamponato una Lancia Y all'altezza del chilometro 53, nella zona tra Berchidda e Monti. L'impatto è stato violento e hanno riportato conseguenze tre dei quattro automobilisti coinvolti. Una persona da subito era sembrata in gravissime condizioni e, nonostante l'intervento dell'elisoccorso, non ce l'ha fatta. Le ambulanze si sono occupate degli altri due feriti, mentre la Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sul posto anche l'Anas per gestire la viabilità e i vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza della Statale 729. —[email protected] (Web Info)