Sardegna, ex presidente Solinas rinviato a giudizio per corruzione

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'ex presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, è stato rinviato a giudizio per corruzione: la prima udienza è stata fissata per il 5 giugno. La richiesta del pm Giangiacomo Pilia è stata accolta dal Gup Giorgio Altieri e riguarda due vicende: la compravendita di un immobile nel Cagliaritano e la trattativa per ottenere una laurea honoris causa in Albania. Il segretario nazionale del Partito sardo d'Azione avrebbe venduto i resti di un'ex abbazia nelle campagne di Capoterra all'imprenditore Roberto Zedda per 550mila euro, con 375mila già versati. Per l'accusa il valore reale del rudere sarebbe di poco superiore ai 70mila euro e la parte pagata in più da Solinas viene considerata come una tangente mascherata. Rinviati a giudizio anche l'imprenditore interessato e l'ex consigliere regionale Nanni Lancioni. L'altra questione riguarda i rapporti tra il leader sardista e il docente universitario Roberto Raimondi. Solinas lo aveva nominato direttore dell'ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo, mentre lui – secondo le accuse – si sarebbe adoperato per far ottenere all'allora presidente della Regione una laurea honoris causa a Tirana e dei corsi a Roma. A processo finiranno anche Raimondi, il rettore di Tirana Arben Gjata e il direttore generale della E-Campus Alfonso Lovito. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.