Sarah Toscano sogna un duetto con Elodie ed Emma: “Ma a Sanremo ci torno con il pezzo giusto”

La cantante si racconta in una lunga intervista al’AdnKronos: “Il mio ‘Met Gala non è da diva. E sogna un feat, “da Spice Girls, tutto al femminile”.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it