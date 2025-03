Sarah Toscano a Verissimo, chi è la cantante di ‘Amarcord’ ospite oggi

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano sarà ospite oggi, domenica 2 marzo, a Verissimo per un racconto inedito del suo esordio nel panorama della musica italiana: dalla vittoria ad 'Amici' alla prima partecipazione alla kermesse canora dove si è classificata al 17esimo posto con il brano 'Amarcord'. Sarah Toscano, Sarah come nome d’arte, nasce a Vigevano il 9 gennaio del 2006. È conosciuta per essere la vincitrice della 23esima edizione di Amici , il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da piccola era una grande appassionata di tennis, nel 2020 vince il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta. La sua passione per la musica, tuttavia, comincia all’età di 5 anni quando inizia a studiare il pianoforte. Dedita al karaoke, grazie al papà Sarah entra in uno studio di registrazione dove comincia a incidere i suoi primi brani. Sarah si è ispirata a diverse artiste italiane e internazionali come Dua Lipa, Emma, Tananai, Olivia Rodrigo, Rihanna e tanti altri. Il suo stile è un mix di pop e dance pop. Il 21 ottobre del 2023 è uscito il suo primo EP, intitolato “Riflesso” prodotto dall’etichetta Universal Music Italia. Nel 2022, era stata selezionata tra i 20 finalisti di Area Sanremo, senza però poter accedere alla fase di selezione per il Festival di Sanremo 2023. Sarah ha partecipato, successivamente, alle ventitreesima edizione di Amici vincendo il programma di Maria De Filippi. Nel corso del talent show di Canale 5, ha pubblicato diversi brani inediti tra cui “Touchè”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy magica”, brano che l’ha portata al successo e in giro per l’Italia durante la stagione estiva con il suo “Sarah Live Summer 2024”, posizionandosi all’83esima posizione nella classifica FIMI. Il 16 luglio 2024 ha aperto il concerto dei Black Eyed Peas a Milano. Durante la partecipazione a Sanremo 2025, Sarah Toscano aveva dichiarato il suo 'amore' nei confronti di Matteo Berrettini. "Ti amo", così Sarah Toscano aveva dichiarato il suo amore nei confronti del tennista italiano, Berrettini, in un'intervista rilasciata durante la settimana sanremese a Style Magazine Italia. Il video e il genuino commento della cantante, diventato virale sui social, hanno spinto il tennista a replicare: "Solo perché non mi conosce…". Sarah non si è fatta mancare l'occasione e aveva commentato: "Si può sempre rimediare". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.