Sara Russo – C’est la vie

C’EST LA VIE è il singolo d’esordio di SARA RUSSO è una produzione che strizza l’occhio agli anthem EDM europei dei primi anni ’10. La semplicità e carica energica del testo non è da meno. Si rivolge ad una gioventù che forse non sa più come vivere veramente e pienamente, ma allo stesso tempo parla anche al cuore sensibile di ogni artista che rimane un po’ disilluso dallo sfumare delle ambizioni. La cultura musicale di oggi è spesso troppo “liquida” per soffermarsi su una canzone qualche attimo in più rispetto alle pillole che i social media ci imboccano. E la discografia, malgrado la qualità di certi prodotti, segue queste trend a braccetto. Per questo C’EST LA VIE ci invita ad una cura amorevole e costante dei propri sogni, affrontando la vita sempre con ottimismo, “finché non è finita”. La talentuosa interprete si rispecchia con coerenza nel brano come cucito sulla propria vita, preparandosi con pazienza e impegno, assaporando le gioie e i dolori di quella “gavetta” scomparsa ormai dal vocabolario dei talenti.

ARTISTA SARA RUSSO TITOLO C’est la via ETICHETTA Kema Dischi EDIZIONI Sud in Sound CASA DISCOGRAFICA Sud in Sound PRODUTTORE ARTISTICO Ass. culturale musicale Sud in Sound, Dughero Paolo Ed. Musicali LICENZA / DISTRIBUZIONE Kema Dischi AUTORI Angelo Iossa, Antonio Petrellese ISRC ITJJP2200601 RADIO DATE 10/08/2022