Sapignoli (Lega): “Via Manzoni e Posillipo nelle mani della microcriminalità. Il Sindaco intervenga con la polizia municipale”

“La lega ha ricevuto nelle scorse ore decine di segnalazioni da parte degli abitanti della zona di via Pacuvio, Lucrezio Caro, via Manzoni e Piazza Sant’Antonio rispetto a bande di decine di minori che la notte spadroneggiano in queste zone, una volta tranquille, bevendo alcol, facendo uso di droghe, creando caos e schiamazzi sino a notte inoltrata.

I cocci di bottiglie rotti presenti sulla strada al mattino sono la dimostrazione di quello che avviene.

A piazza Sant’Antonio sono ricominciate le feste ‘in piazza’ con annesso sparo di fuochi di artificio.

Nelle scorse notti è stata anche rubata una pianta da un balcone basso, con annessa violazione di domicilio per cui nelle prossime ore sarà sporta denuncia.

Le famiglie di questa zona del napoletano sono esauste e si sentono abbandonate al proprio destino.

Chiediamo un intervento urgente al sindaco di Napoli affinché venga pattuglia, attraverso la polizia municipale, la zona durante la notte. Napoli sembra ormai prossima all’anarchia, così come sognato da De Magistris”.

Lo dichiara in una nota l’avvocato Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.