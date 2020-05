Sapignoli: “la Lega abbandona cabina di regia Covid Comune di Napoli”

“Nonostante l’alto senso di responsabilità mostrato dalla Lega, resasi sin da subito disponibile a collaborare alla realizzazione di un documento programmatico unico che potesse fungere da vademecum utile al rilancio della città di Napoli a margine della fine del lockdown totale, ci vediamo costretti a lasciare la “cabina di regia” in seno al Comune di Napoli e già da stamattina non parteciperemo alla ulteriore riunione convocata.

La disponibilità istituzionale da noi mostrata non trova nella maggioranza lo stesso atteggiamento e quindi ogni sforzo profuso dalle opposizioni in questo organismo consultivo è reso vano dagli arancioni. Il che ci fa prendere stamani questa decisione irreversibile”.

E’ quanto dichiara in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.

