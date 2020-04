Sanzionate 13.756 persone solo nel giorno di Pasqua

Controlli a tappeto nel weekend di Pasqua. Le Forze di polizia hanno presidiato il territorio per scongiurare spostamenti non giustificati e sanzionare attività non autorizzate.

Le verifiche sono state eseguite complessivamente su 795.990 persone e su 244.131 attività o esercizi commerciali.

Nel giorno di Pasqua, in particolare, sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività.

Le persone che hanno avuto una sazione amministrativa sono state 13.756, 100 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione, 19 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perchè positive al virus.

Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 47 i provvedimenti di chiusura.

Nel complesso, dall’11 marzo al 12 aprile 2020, sono state controllate 6.976.423 persone e 2.831.550 attività.

Anche a Pasquetta, per mantenere il rispetto delle misure anti Covid-19, sono in corso controlli in particolare sulla rete stradale e autostradale, anche con l’impiego di elicotteri e droni da parte delle Forze di polizia.

