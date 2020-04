Sant’Anastasia, spento il focolaio di coronavirus nella Rsa

Condividi

Sant’Anastasia, 26 aprile – Spento il focolaio di coronavirus che ha coinvolto lo scorso marzo la struttura per anziani a Madonna dell’Arco. A renderlo noto una nota dell’Asl Napoli 3 Sud. “E’ una bella notizia”, dice il priore del santuario di Madonna dell’Arco e responsabile della ‘casa’ per anziani. Sono ben 49 le persone negativizzate al Covid – 19, e che hanno condivisa la stessa struttura nel lungo periodo servito a debellare il virus. Per quanto riguarda gli ospiti, 35 su 38 sono risultati negativi e sono in buone condizioni. Un segnale di ‘speranza’, quello che emerge dai dati diffusi dall’Asl 3 Na Sud, che descrivono “nettamente migliorato lo stato degli operatori e degli ospiti”. Cosi gli addetti della struttura che sino a marzo, momento in cui è avvento il contagio, hanno accudito gli anziani, potranno tornare ad assolvere il proprio lavoro. Sono in tanti ad esultare, anche dai social dove la notizia si è diffusa rapidamente. “Operatori socio sanitari (oss) e infermieri in servizio presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), gestita dai domenicani a di Sant’Anastasia, si sono negativizzati e sono di nuovo a lavoro nella struttura. Dunque, si può considerare spento quasi del tutto uno dei focolai di infezione che destava maggiori preoccupazioni – si legge nella nota del Asl Na3Sud – Fin dalle prime segnalazioni le strutture Asl hanno risposto con prontezza e determinazione, supportando costantemente la direzione della Residenze Sanitarie Assistenziali”. L’ impegno dell’Asl Napoli 3 Sud per la salvaguardia delle persone deboli e degli anziani nelle Rsa e case di riposo, ha richiesto l’implementazione del personale specialista, cosi “cinque i nuovi medici assunti e messi a disposizione del coordinatore aziendale prevenzione Covid – 19 nella casa per anziani. L’obiettivo è intensificare fin dalla prossima settimana i test rapidi, allargando i controlli a tutte le strutture di comunità.” Padre Alessio Romano Priore Di Madonna Dell’Arco: “Su 35 tamponi solo 4 sono ancora positivi – afferma Padre Alessio Romano Priore Di Madonna Dell’Arco – È una bella notizia e spero che presto saranno tutti negativi così finalmente potremo dire di essere sereni al 100 per cento – e conclude – posso aggiungere che la situazione all’interno è abbastanza serena e che anche l’umore dei nonni, nonostante la situazione, ritorna sereno”.