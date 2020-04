Sant’Anastasia ricorda il 25 Aprille con il commissario Rodà

Condividi

Sant’Anastasia, 24 aprile 2020 Una lettera aperta alla comunità anastasiana, è stato l’augurio scritto e voluto dal Commissario straordinario, Stefania Rodà, per la festa del 25 aprile. La Festa della Liberazione, quest’anno per le misure adottate per la pandemia in corso, sarà festeggiata solo virtualmente “una celebrazione nei cuori”, dice la Rodà, mentre tanti anastasiani ricorderanno nostalgicamente la corona di alloro che solitamente viene deposta sotto la ‘grande aquila’, il monumento ai caduti di piazza 4 novembre, con al centro una lunga colonna e un capitello sul quale una grande aquila piange la morte dei suoi aquilotti.

Ecco il testo del messaggio:

Le celebrazioni per la Festa della Liberazione assumono quest’anno una valenza ed un significato particolari. Il difficile momento attraversato dalla Nazione e dalla comunità anastasiana ci ha colpiti proprio in ciò che dobbiamo avere più a cuore, gli affetti e la memoria. Una generazione che ha vissuto i difficili anni della guerra e della ricostruzione viene oggi colpita da un nemico ancor più temibile di quelli che pure essa ha saputo affrontare con coraggio ed abnegazione, vincendoli e costruendo un futuro più sicuro e ricco per le generazioni successive. Il sacrificio richiestoci in questi giorni sul piano delle libertà personali ed imprenditoriali ha inteso preservare proprio i nostri affetti più cari e la memoria in essi custodita, senza la quale nessuna società umana può definirsi degna di essere reputata tale. In onore di essa, e dei valori da essa rappresentati, noi oggi celebriamo il 25 aprile con spirito più temprato e maggiore consapevolezza. Apprestiamoci quindi nei nostri cuori a deporre come in anni passati una corona di fiori presso il monumento ai caduti in piazza IV Novembre e agli eroi del mare in piazza Cattaneo, riservandoci in futuro ogni celebrazione pubblica, oggi non consentita. Elevando il pensiero a coloro che 75 anni fa con il sacrificio della loro vita e resistenza al nemico diedero all’Italia la libertà, oggi che siamo chiamati con eguale spirito a difenderne la vita a causa della pandemia, giunga a ciascun cittadino l’augurio più fervido per rinvenire nel seno delle proprie famiglie i valori fondanti della nostra Repubblica, scritti nella Costituzione e nei nostri cuori.