Sant’Anastasia | LICEO MATILDE SERAO evento ERASMUS + “Revival rural areas through sustainable tourism”

EVENTO ERASMUS + PROGRAMME KA210 SCH COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION “REVIVING RURAL AREAS THROUGH SUSTAINABLE TOURISM”

Sabato 14 ottobre ore 10:00 – Orto conviviale via Macedonia, 15 Sant’ Anastasia – Ore 10:00

Il Dirigente Scolastico del Liceo Matilde Serao, Prof.ssa Luisa Patrizia Milo, è lieta di annunciare l’evento ERASMUS + “Revival rural areas through sustainable tourism” che si terrà sabato, 14 ottobre dalle ore 10:00 presso l’Orto conviviale in Via Macedonia, n. 15 Sant’Anastasia.

L’evento è realizzato nell’ambito del programma Erasmus KA 210 turismo sostenibile che vede coinvolte tre scuole di tre Paesi europei: oltre al Liceo Matilde Serao per l’Italia, partecipano la Croazia e la Francia attraverso la mobilità di studenti e docenti.

La tematica scelta è in piena sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità, ovvero la riqualificazione di aree non comprese negli itinerari del turismo di massa, nell’ottica della valorizzazione delle tradizioni culturali, sociali, ambientali ed enogastronomiche dei territori.

In occasione della settima giornata mondiale dell’educazione ambientale che ricorre proprio sabato 14 ottobre e nell’ambito delle celebrazioni degli Erasmus days (9/14 ottobre); il Liceo Matilde Serao realizza un evento outdoor per presentare questa preziosa esperienza, fatta di collaborazione, accoglienza, ospitalità, conoscenza reciproca nello spirito del programma Erasmus.

A parlarne, l’Ambasciatrice Erasmus della Regione Campania dott.ssa Teresita Gravina e i docenti referenti della Commissione Erasmus del Liceo Matilde Serao: prof.sse Rosa Mirone e Mariarosaria Barbarito e soprattutto le Studentesse e gli Studenti partecipanti alla mobilità in Croazia e Francia.

Interverranno i partners e gli “amici” del Serao, con un talk dove si alterneranno le voci dei principali stakeholders dei temi della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente e dell’imprenditoria turistica sostenibile:

Gianluca Rea – Referente Circolo di Pomigliano d’Arco Lega Ambiente

– Referente Circolo di Pomigliano d’Arco Lega Ambiente Salvatore Cantone – Presidente FAI Antiracket e Antiusura Pomigliano d’Arco per la legalità “Domenico Noviello”

– Presidente FAI Antiracket e Antiusura Pomigliano d’Arco per la legalità “Domenico Noviello” Francesco Gallina – Referente Associazione Plastic Free Pomigliano

– Referente Associazione Plastic Free Pomigliano ra Miriam Corongiu – Imprenditrice “Orto Conviviale”

– Imprenditrice “Orto Conviviale” Raffaele Spera – Summapi Apiturismo Modera il talk la prof.ssa Carolina Immagine.