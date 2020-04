Sant’Anastasia: interventi verde pubblico

Condividi

Sant’Anastasia, 24 Aprile 2020 – Non si arresta la cura ordinaria della comunità anastasiana, assopita dal Coronavirus e si riparte con la manutenzione al verde pubblico, Il Commissario straordinario, Stefania Rodà, ha disposto vari interventi di mantenimento del verde pubblico, su aiuole, piazze, monumenti e strade, seguiti dal sub-commissario Gennaro De Santis, nell’ottica della tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ma anche per rendere gli spazi verdi fruibili dalla cittadinanza, ammesso che il decreto nazionale, cosi come annunciato in questi giorni, possa subire degli ‘accorgimenti’ e consentire una nuova ripresa delle uscite per i cittadini. Cosi, sin da ieri mattina, è stato possibile vedere gli operai mettere mano al verde, e preparare cosi il paese ad accogliere gli anastasiani. A dirigere gli interventi, nella programmazione e nella messa in opera, il responsabile di servizio, Dario Saetta e il geometra Antonello Liguoro, che hanno affidato i lavori di manutenzione alla squadra comunale del verde pubblico. Secondo la programmazione, i primi interventi per la ‘cura del verde’ hanno interessato le aiuole: di via Arco, via Romani, via Marconi e piazza San Ciro, via Garibaldi, via Roma e via D’Auria; e ancora piazza Sodani, piazza Siano, piazza Liguori, piazzetta Scuola elementare, piazza Cattaneo e piazza IV novembre; mentre sono in via di realizzazione gli interventi su corso Umberto I e via Verdi. Gli interventi di attenzione del verde attrezzato cittadino, come il parco pubblico “Boschetto” noto polmone del paese frequentato solitamente da famiglie con bambini e tanti che al suo interno praticano sport, saranno effettuati quando i provvedimenti restrittivi in vigore per l’emergenza sanitaria saranno meno contenitivi.