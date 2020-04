Sant’Anastasia: Il Partito Democratico incontra il Commissario Prefettizio

Condividi

Sant’Anastasia, 17 aprile 2020 – Il Partito democratico incontra il Commissario Prefettizio del Comune Anastasiano. L’incontro era atteso, e cosi, ieri pomeriggio il segretario del Pd, Antonio Pone ed una piccola delegazione di rappresentati del partito hanno incontrato Stefania Rodà: “per poter spiegare meglio le diverse proposte che avevamo presentato ufficialmente nelle scorse settimane e per poter discutere in modo frontale dei prossimi sviluppi – spiegano dal Pd -E’ stato un colloquio positivo e molto produttivo: la dott.ssa Rodà ci ha spiegato nel dettaglio come lei e i sub-commissari si stanno muovendo; noi abbiamo insistito affinché l’Ente sia maggiormente presente e incisivo nella gestione di questa emergenza. In particolare abbiamo rinnovato la richiesta di una pagina Facebook del Comune di Sant’Anastasia che aggiorni costantemente i cittadini della situazione e delle misure prese e abbiamo chiesto che ci si attivi nei tempi più rapidi possibili per l’erogazione dei bonus economici, nel rispetto del diritto alla privacy di ogni cittadino. È assolutamente necessario poi andare oltre i singoli sussidi ed iniziare a programmare già da ora, anche a livello una locale, una seria fase 2, soprattutto per tutte quelle misure necessarie a favore di coloro che a causa dell’emergenza hanno dovuto chiudere esercizi commerciali, sospendere attività, in alcuni casi già saltuarie, ecc. perdendo l’unica, e magari già precaria, fonte di reddito per la propria famiglia. Già nei prossimi giorni inoltreremo istanze ufficiali al Comune su questo e altri argomenti: rinnoviamo alla dott.ssa Rodà e a tutti i cittadini anastasiani la nostra piena disponibilità ed impegno totale per sostenere la nostra comunità in questo momento così difficile.”