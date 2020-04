Sant’Anastasia: Blindata la Frazione di Madonna dell’Arco nei giorni della Santa Pasqua

Sant’Anastasia, 3 aprile 2020 – “Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del Comune di Sant’Anastasia – cita l’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca -. A tal fine, è fatto divieto agli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all’interno del territorio di detta frazione e disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente”. Invece, sarà compito dei Comuni, assicurare il controllo sulle strade e sulle piazze ospitanti tradizionalmente processioni, manifestazioni ed eventi di carattere religioso, anche legati alla settimana Santa, al fine dello scrupoloso rispetto delle vigenti misure di contenimento e prevenzione del contagio. Cosi nei giorni della Santa Pasqua, pasquetta e Lunedì dell’Angelo, la frazione di Madonna dell’Arco sarà blindata, e in previsione del pellegrinaggio dei fujenti verso il santuario, già dalla scorsa settimana il priore del santuario, padre Alessio Romano, ha reso noto ai pellegrini e alle associazioni che il pellegrinaggio non doveva esserci, e le porte del santuario non sarebbero state aperte. Con la stessa ordinanza De Luca raccomanda inoltre alla Diocesi della regione “di assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto, diretto o indiretto, tra le persone”.

