Sant’Anastasia, Alessandra racconta: “Mia madre è ringiovanita nella Rsa”

Sant’Anastasia, 26 aprile 2020 – Alessandra, figlia della signora Giuseppina, una degli ospiti della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Madonna dell’Arco, racconta: “Mia madre è ringiovanita”. Emergono così le storie, quelle belle legate ai sentimenti, che nascono anche dai momenti di paura, quella paura che ci fa pensare che non ci sia domani, e quando a gestire non solo le condizioni di salute e l’emergenza, oltre all’essere professionali e capaci, si unisce anche la devozione e la sensibilità dell’essere umani, si esclama: “La Madonna dell’Arco ha fatto il miracolo”. Lo ha fatto il Commissario, dott. Antonio Coppola, responsabile prevenzione Covid – 19 nella Rsa anastasiana, che ha affrontato e circoscritto il contagio. L’emergenza emersa a marzo scorso ha visto coinvolte circa 50 persone, buona parte composta dagli anziani ospiti della struttura e alcuni operatori. È spettato a Coppola gestire il tutto, anche gli aggiornamenti costanti e puntuali alle famiglie dei ‘nonni’ ospiti della struttura di cura. Per la presenza dei positivi al Covid-19, e per ovviare alle restrizioni alle quali per decreto nazionale tutti sono sottoposti, limitando anche gli spostamenti, Coppola ha pensato di creare una chat WhatsApp. Una chat creata per aggiornare i familiari degli ospiti della Casa di cura gestita dai domenicani, e dalla quale è emersa la meraviglia di Alessandra nel vedere una foto della propria mamma. Questo il commento di Alessandra, figlia della sig. Giuseppina C.no (nella foto) residente nella casa di cura a Madonna dell’Arco: “il sorriso di mia madre, ma soprattutto le condizioni fisiche…sembra ringiovanita di 10anni. È la mia più grande vittoria, che diventa sconfitta se penso a chi non ce l’ha fatta”.