Sant’Anastasia, a due anni dalla scomparsa, Ortocrazia e Fondazione «Giorgio Almirante» ricordano Antonio Rastrelli, il «politico galantuomo»

Alle 19 di giovedì 16 settembre, ai Giardini di Villa Giulia di Madonna dell’Arco (Sant’Anastasia), il presidente dell’associazione Ortocrazia, Alfonso Gifuni, e la presidente della fondazione intitolata a Giorgio Almirante, Giuliana de’Medici, ricorderanno e omaggeranno la figura di Antonio Rastrelli, scomparso il 15 agosto del 2019 all’età di 91 anni.

Scomparve a 91 anni – il 15 agosto 2019 – Antonio Rastrelli, ex presidente della Regione Campania e già sottosegretario al Tesoro nel governo Berlusconi, storico esponente del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale poi, più volte consigliere comunale a Napoli, deputato, senatore, componente laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Nel giorno della sua morte fu ricordato non solo da esponenti della destra, parte politica nella quale ha sempre militato, ma da tutto il mondo della politica e delle istituzioni. L’anno scorso, nell’anniversario della scomparsa, il presidente dell’associazione Ortocrazia, Alfonso Gifuni, ha voluto dare principio a quella che diventerà tradizione, con una giornata di omaggio ad un «signore» della politica e delle istituzioni, con un evento che non espone simboli di partito proprio perché l’eredità morale di Rastrelli è patrimonio politico di ciascuna persona che abbia a cuore i principi fondanti dell’etica nelle istituzioni. Dunque il secondo appuntamento è alle 19 di giovedì 16 settembre nella location dei Giardini di Villa Giulia a Madonna dell’Arco (Sant’Anastasia). A moderare l’evento, la giornalista Daniela Spadaro. Dopo i saluti del sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito, gli interventi di Alfonso Gifuni (Ortocrazia), Giuliana de’Medici (Fondazione Giorgio Almirante) e del senatore Luigi Bobbio. Dopo il dibattito, sarà l’avvocato Sergio Rastrelli, figlio del presidente e solo ieri nominato responsabile di Fratelli d’Italia per la città di Napoli, a concludere l’evento.

