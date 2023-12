Sant’Agata De Goti: Successo per “Professor Pulcinella lezione di legalità” presentazione del libro di Angelo Iannelli”

Condividi

Si è svolta sabato 9 dicembre presso la storica e incantevole Aula Consiliare del Comune di Sant’Agata de Goti (BN) la presentazione del libro dell’attore e scrittore Angelo Iannelli “Professor Pulcinella Lezione di Legalità'” edito da Albatros. La manifestazione ha avuto un grande successo . Tante le personalità presenti per confrontarsi e riflettere sul tema legalità. A moderato l’incontro con maestria Edda Cioffi presentatrice e conduttrice tv.

I lavori sono stati aperti con il saluto del Sindaco di Sant’Agata de Goti Salvatore Riccio che ha ringraziato l’artista Iannelli, onorato della sua presenza in città e ricordato il senso del rispetto in questa società, con riflettori puntati sui giovani di oggi . Giovanni Pollastro Assessore alla Cultura S. Agata de Goti ,ha elogiato il lavoro di Iannelli fortemente voluto dallo stesso per questo incontro e messo in evidenza nel programma del fitto calendario di eventi natalizi in città anche il tema legalità . l’Onorevole Francesco Urraro Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, ha parlato con una profonda e riflessiva relazione delle tante problematiche sulla legalità e la giustizia . l’avvocato Nunzia Meccariello Capogruppo Consiliare, ha elogiato questo romanzo perchè affronta una tematica importante con leggerezza con il personaggio di “Pulcinella”. Emanuela Gambardella giornalista e insegnante ha poi parlato delle difficoltà scolastiche con gli alunni vittime di violenza. Michela Ottobre è intervenuta sulla questione della legalità , riferendosi al periodo pandemico , sollevando la questione tampone per poter lavorare, sottolineato il metodo adottato dal governo nel periodo della pandemia verso le persone che non volevano vaccinarsi. Toccanti le letture a cura del gruppo Noi di Bagnoli del 72 che hanno coinvolto i presenti nell’emozionante romanzo del” Professor Pulcinella lezioni di Legalità “L’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli commosso ha ringraziato i presenti in particolare l’amministrazione comunale di Sant’Agata de Goti, chiedendo un ulteriore impegno quotidiano , partendo dal dialogo , ha poi indossato l’abito di Pulcinella e con una superlativa performance ha teatralizzato il tema legalità e Natale accompagnato dal musicista Gaetano Martucci . Tra i presenti l’assessore Mimmo Iannotta e rappresentanti delle diverse associazioni locali

Fotografo ufficiale è stato Raffaele Evangelista, riprese e video Franco Capasso per TV club Economy e Campania Felix. La kermesse si è conclusa tra scroscianti applausi e la soddisfazione dell’amministrazione comunale con un brindisi augurale con prodotti tipici locali per poi proseguire con un buffet ospiti di Villa Izzo in frazione Bagnoli.