Santa Maria del Pozzo, secondo ciclo di tamponi: negativi tutti i pazienti e il personale

La direzione della Casa di Cura Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana (ASL Napoli 3 Sud), rende noto che il secondo ciclo di tamponi oro/faringei effettuati all’intero personale ed a tutti i pazienti degenti presso la struttura ha dato esito negativo.

Tutti i locali della struttura sono stati sanificati secondo le normative vigenti.

“Ringraziamo vivamente l’Asl Napoli 3 Sud, in particolare il Direttore Generale l’Ing. Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario il Dott. Gaetano D’Onofrio, il Direttore Amministrativo il Dott. Giuseppe Esposito, il Referente del Dipartimento di Prevenzione Dott. Antonio Coppola, il Responsabile UOPC Distretto 48 Dott. Vincenzo Parrella ed infine il Responsabile della Protezione Civile Regione Campania Dott. Bruno Cesario, per l’alta professionalità il grande impegno profuso e l’impeccabile senso del dovere che hanno dimostrato all’intera comunità territoriale. C’è stata una efficiente sinergia tra il servizio sanitario pubblico ed il servizio sanitario privato. Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Somma Vesuviana Dott. Salvatore Di Sarno sempre presente con competenza professionalità e dedizione alla sua importante missione”, è la dichiarazione dell’Ad della casa di cura, avvocato Sergio Terracciano.

